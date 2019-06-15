شقيقة عزت أبو عوف تكشف آخر تطورات حالته الصحيّة

كشفت الفنانة مها ابوعوف عن آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقها الفنان عزت ابو عوف، وذلك بعد تعرضه لوعكه صحية دخل بسببها المستشفى منذ عدة أيام.

شقيقة عزت أبو عوف تطالب الجمهور بالدعاء له

وأكدت أبو عوف في تصريحات خاصة لسيدتي نت أن حالة شقيقها الصحية تحسّنت بشكل طفيف خلال الأيام الماضية، وذلك فيما يخص مسأله الادراك، وأضافت أنه لم يحدث أي تطوّر ملحوظ في حالته منذ ساعات مطالبة جمهوره بالدعاء له.

الجدير بالذكر أنّ الحالة الصحية لأبو عوف شهدت تدهوراً كبيرا خلال الفترة الماضية، وتمّ نقله للمستشفى عقب إصابته بهبوطٍ حادٍ في الدورة الدموية وانخفاض في ضغط الدم. ولم يستطيع الاطباء حتى الآن تشخيص السبب الرئيسي وراء مرض ابو عوف، مما جعل الحل الوحيد هو وضع المريض تحت الملاحظة في العناية المركزة.

يذكر أن آخر ظهور لعزت أبو عوف كان في حملة دعائية لواحدة من شركات الاتصالات الشهيرة بجانب الفنان عمرو دياب.

الأب الروحي أحدث أعماله في التلفزيون

يعتبر مسلسل “الأب الروحي 2” هو أحدث الاعمال الدرامية التي شارك فيها عزت ابو عوف، وشاركه البطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم سوسن بدر وأحمد عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمود الجندي ووفاء سالم وإيهاب فهمي ومحمد عز ومحمد رياض وعبير صبري وسيمون وحسن حسني وهادي الجيار ولطفي لبيب ومحمد التاجي وإيمان أبو طالب ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج تامر حمزة.

أما عن الأعمال السينمائية فكان ظهور ابو عوف من خلال فيلم هروب اضطراري الذي قام ببطولته كل من احمد السقا وامير كرارة وفتحي عبد الوهاب وغادة عادل ومصطفى خاطر ومحمود حجازي ومحمود الجندي وبيومي فؤاد وغيرهم، ومن اخراج أحمد خالد موسى.