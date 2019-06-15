المرض يهاجم سالي عبد السلام مجددا.. سقوط الشعر و70 حقنة بالرأس

أعلنت الإعلامية سالي عبد السلام عن عودة المرض لها مجددا، والتي لم تكشف عن اسمه، والذي يصيب المناعة ويهاجم الشعر ويؤدي لسقوطه.
وكتبت سالي عبد السلام عبر حسابها على Instagram: “تأكدنا والتحاليل كمان وتانى مالهاش سبب..كلها بسبب الضغط النفسي والزعل جسمك ومناعتك تهاجم الشعر وبدأت تكتر لأنها نشطة الحمدلله..سبحانك”.
وأوضحت سالي معاناتها مع رحلة العلاج مع المرض مجددا وللمرة الثالثة على مدار عامين، إنها ستبدأ تلقى جرعات العلاج بالكورتيزون زهي عبارة عن أقراص وحقن بالرأس والتي يصل عددها لـ70 مرة في الأسبوع.
وتابعت أن العلاج بالكورتيزون مؤلم جدا خاصة إذا كان في الرأس، وأنه يشبه الزيت ويدخل عضم الرأس وينتج عنه صداع شديد، كما أن له أضرار جانبية كانت تتعالج منها منذ رحلة العلاج في الفترة الماضية.
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#الحمد_لله اتأكدنا والتحاليل كمان وتانى مالهاش سبب..كلها بسبب الضغط النفسى والزعل جسمك ومناعتك تهاجم الشعر وبدأت تكتر لأنها نشطة الحمدلله..سبحانك! محدش مبسوط ١٠٠٪ الحمدلله وراضيين وبتيجى حاجات تحزن اقرب ناس ليا تتفاجئ انك شوفتها لما تعرفها منك وعمره ما بان عليا والناس تقولك وتزعل ليه ميعرفوش شايفيناك من برا بس جسمك بيبقى اذكى منك! والله حاولت والله ..مش زعلانة 😊 هنبدأ تالت وجرعات تالت وكورتيزون اقراص و حقن وحقن فى الراس تانى ال٧٠ شكة كل اسبوع عداهم فى عضم راسى ..عداهم ❤️ ربى يعلم بوجع والم الكورتيزون فى الراس بالذات،بيحرق و تقيل زى الزيت عشان يدخل الراس وصداعه ربنا يعفو عنا منه ،امى يا حبيبتى راحت معايا مرة من منظرى مستحملتش تيجى تانى،بقيت اروح لوحدى سبحانك والله…غير اضراره الجانبية اللى كنت لسه مخفيتش منها من كام شهر وقفنا بنتعالج من اضراره الجانبية وقلنا الحمدلله خلاص خلصنا …بس ابتلاء حب بيختبرك …والله رضا يا الله دعواتكم هونت كتيير نزلت سكينة ورضا وصبر ومعيطش المرة دى عشان دعيتولى والله ..هو ايه الحب الحلو ده! ويهزروا ويقولولى عملتى العمل فين عشان الناس تحبك كدة 😆😌 مغرورة بحبكم!! والله الحاجة الوحيدة اللى بتباهى بيها واتغر واتبسط واقف اشكر ربى واقول اللهم ديمها نعمة من قلبى🤗❤️ #اللهم_حبب_فينا_خلقك #اللهم_قوة #اللهم_بارك يا رب هون..يا رب سلم اللهم اشفى مرضانا يا رب لا تبتلينى فى صبرى ..اللهم اعفو عنا يا رب يا رب يروح ما يجى تانى يا رب نبطل نفكر ونزعل و نتوتر ونفصل و نروق ونمشى بعيد 🙂 يا رب
يشار إلى أن الاعلامية سالي عبد السلام كانت كشفت خلال الفترة الماضية عن اصابتها بمرض مناعي ولم تفصح عن اسمه، وخضعت للعلاج بالكورتيزون طوال العامين الماضيين، ولكن عادة مجددا لتدخل مرحلة جديدة مع العلاج من هذا المرض وللمرة الثالثة على التوالي.