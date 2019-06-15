المرض يهاجم سالي عبد السلام مجددا.. سقوط الشعر و70 حقنة بالرأس

أعلنت الإعلامية سالي عبد السلام عن عودة المرض لها مجددا، والتي لم تكشف عن اسمه، والذي يصيب المناعة ويهاجم الشعر ويؤدي لسقوطه.

وكتبت سالي عبد السلام عبر حسابها على Instagram: “تأكدنا والتحاليل كمان وتانى مالهاش سبب..كلها بسبب الضغط النفسي والزعل جسمك ومناعتك تهاجم الشعر وبدأت تكتر لأنها نشطة الحمدلله..سبحانك”.

وأوضحت سالي معاناتها مع رحلة العلاج مع المرض مجددا وللمرة الثالثة على مدار عامين، إنها ستبدأ تلقى جرعات العلاج بالكورتيزون زهي عبارة عن أقراص وحقن بالرأس والتي يصل عددها لـ70 مرة في الأسبوع.

وتابعت أن العلاج بالكورتيزون مؤلم جدا خاصة إذا كان في الرأس، وأنه يشبه الزيت ويدخل عضم الرأس وينتج عنه صداع شديد، كما أن له أضرار جانبية كانت تتعالج منها منذ رحلة العلاج في الفترة الماضية.