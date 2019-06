المرض يهاجم سالي عبد السلام مجددا.. سقوط الشعر و70 حقنة بالرأس

View this post on Instagram

#الحمد_لله اتأكدنا والتحاليل كمان وتانى مالهاش سبب..كلها بسبب الضغط النفسى والزعل جسمك ومناعتك تهاجم الشعر وبدأت تكتر لأنها نشطة الحمدلله..سبحانك! محدش مبسوط ١٠٠٪؜ الحمدلله وراضيين وبتيجى حاجات تحزن اقرب ناس ليا تتفاجئ انك شوفتها لما تعرفها منك وعمره ما بان عليا والناس تقولك وتزعل ليه ميعرفوش شايفيناك من برا بس جسمك بيبقى اذكى منك! والله حاولت والله ..مش زعلانة 😊 هنبدأ تالت وجرعات تالت وكورتيزون اقراص و حقن وحقن فى الراس تانى ال٧٠ شكة كل اسبوع عداهم فى عضم راسى ..عداهم ❤️ ربى يعلم بوجع والم الكورتيزون فى الراس بالذات،بيحرق و تقيل زى الزيت عشان يدخل الراس وصداعه ربنا يعفو عنا منه ،امى يا حبيبتى راحت معايا مرة من منظرى مستحملتش تيجى تانى،بقيت اروح لوحدى سبحانك والله…غير اضراره الجانبية اللى كنت لسه مخفيتش منها من كام شهر وقفنا بنتعالج من اضراره الجانبية وقلنا الحمدلله خلاص خلصنا …بس ابتلاء حب بيختبرك …والله رضا يا الله دعواتكم هونت كتيير نزلت سكينة ورضا وصبر ومعيطش المرة دى عشان دعيتولى والله ..هو ايه الحب الحلو ده! ويهزروا ويقولولى عملتى العمل فين عشان الناس تحبك كدة 😆😌 مغرورة بحبكم!! والله الحاجة الوحيدة اللى بتباهى بيها واتغر واتبسط واقف اشكر ربى واقول اللهم ديمها نعمة من قلبى🤗❤️ #اللهم_حبب_فينا_خلقك #اللهم_قوة #اللهم_بارك يا رب هون..يا رب سلم اللهم اشفى مرضانا يا رب لا تبتلينى فى صبرى ..اللهم اعفو عنا يا رب يا رب يروح ما يجى تانى يا رب نبطل نفكر ونزعل و نتوتر ونفصل و نروق ونمشى بعيد 🙂 يا رب