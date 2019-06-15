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إحباط محاولات تهريب كمية من المخدرات والأسلحة والقبض على المتورطين

كل الوطنآخر تحديث : السبت 15 يونيو 2019 - 8:50 مساءً
إحباط محاولات تهريب كمية من المخدرات والأسلحة والقبض على المتورطين

كل الوطن – واس: أوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن دوريات الأفواج الأمنية وفي إطار تنفيذ مهامها الأمنية المساندة بالمواقع الحدودية الجبلية بمناطق جازان وعسير ونجران ،تمكنت خلال الفترة من 1 / 7 / 1440هـ إلى 1 / 10 / 14401هـ من إحباط محاولات تهريب (27) طناً من القات المخدر، و(86) كيلو جراماً من الحشيش المخدر، و(115) قطعة سلاح مختلفة، و(1408) ذخائر حية.

وأشار المقدم الشلهوب إلى أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (671) متهماً، والتحفظ على مبالغ ماليه بمبلغ (552147) ريالاً، وحجز (565) سيارة في قضايا مختلفة.

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2019-06-15 2019-06-15
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