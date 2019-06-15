الأمن التونسي يوقف طاقم طائرة سعودية للاشتباه في وقوع محاولة قتل.. و”الخطوط”: نتابع التحقيقات في القضية

أوقفت السلطات التونسية طاقم طائرة سعودية في مطار تونس قرطاج الدولي، للاشتباه بتورط أحدهم في الاعتداء على أحد الأشخاص داخل فندق بالقرب من منطقة قمرت (ضاحية تونس العاصمة).

ونقلت إذاعة موزاييك fm عن مصادر أمنية مطلعة، اليوم السبت، أنه “تم العثور على الشخص المتضرر، وهو أحد أفراد طاقم الطائرة بجانب المسبح في الفندق بحالة حرجة جدا نتيجة تعرضه لاعتداء بالعنف الشديد ومحاولة قتله بعد سهرة ليلية، وتم نقله إلى المستشفى ويخضع حاليا لتدخل طبي عاجل في قسم الإنعاش”.

وأضافت الإذاعة أن كافة أفراد طاقم الطائرة يخضعون للاستنطاق حول ظروف وملابسات جريمة الاعتداء، وتقرر في الأثناء إلغاء الرحلة بانتظار نتائج التحقيق ومنع أفراد الطاقم من السفر.

من جانبها أكدت شركة الخطوط السعودية إصابة أحد ملاحيها في تونس، داخل مقر إقامته، إصابة بالغة، وأنها تتابع حالته الصحية.

وقالت الشركة في بيان مقتضب لها: توضح إدارة الخطوط السعودية في تونس أن أحد ملاحي “السعودية” تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس، وتؤكد أنها تتابع الحالة الصحية للملاح، كما تتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية، بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة، وسيتم توضيح نتائج التحقيقات حال انتهائها.

وكانت النيابة العمومية أذنت طهر اليوم السبت في مطار تونس قرطاج بإيقاف طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية للاشتباه بتورط أحدهم في تعنيف أحد أفراد الطاقم في نزل بضاحية قمرت.

وقالت مصادر أمنية مطلعة أنه تمّ العثور على المعني ملقى بجانب المسبح في حالة حرجة جدّا نتيجة تعرّضه للاعتداء بالعنف الشديد ومحاولة قتله بعد سهرة ليلية، وتمّ نقله إلى المستشفى ويخضع حاليّا لتدخل طبي عاجل في قسم الإنعاش.

كما يخضع أفراد طاقم الطائرة (طيارين ومساعدين ومضيفات طيران) للاستنطاق حول ظروف وملابسات جريمة الاعتداء بالعنف الشديد وتقرر في الأثناء إلغاء الرحلة في انتظار نتائج الأبحاث ومنع أفراد الطاقم من السفر.