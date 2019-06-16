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ولي العهد: لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 16 يونيو 2019 - 1:21 صباحًا
ولي العهد: لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا

قال ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” إن “المملكة لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا”.

وأكد سمو ولي العهد أن “المملكة لا تريد حربا في المنطقة، لكنها لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها”، مشددا على أن الرياض ستتعامل مع أي تهديد لمصالحها الحيوية.

وصرح الامير محمد بن سلمان أن أمن السودان واستقراره يهم المملكة كثيرا، موضحا أن الرياض ستستمر في موقفها الداعم للسودانيين في مختلف المجالات حتى يصل البلد إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام سعودية بأن سمو الأمير محمد بن سلمان سيتطرق في حواره إلى العديد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية ورؤيته لحل العديد من القضايا في المنطقة.

وأعلن رئيس تحرير “الشرق الأوسط” غسان شربل اليوم السبت، أن الصحيفة ستنشر يوم الأحد حوارا شاملا مع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وجاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قال فيها: “غدا في الشرق الأوسط حوار شامل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان”.

المصدر: الشرق الأوسط

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