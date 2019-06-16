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الأمير محمد بن سلمان: شعوبنا لا تريد أن تكون أسيرة لنزاعات أيديولوجية

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 16 يونيو 2019 - 12:42 مساءً
الأمير محمد بن سلمان: شعوبنا لا تريد أن تكون أسيرة لنزاعات أيديولوجية

تحدث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن حلمه في تحويل منطقة الشرق الأوسط لأوروبا جديدة، والعوائق التي قد تواجهه، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية الكبيرة التي تعاني منها المنطقة.

وقال بن سلمان في حوار نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الأحد: “يجب ألا نكون أسرى لأوضاع راهنة مؤقتة تمنعنا من العمل على تحقيق واجبنا الأول بصفتنا قادة في المنطقة، وهو النهوض بدولنا”.

وأضاف: “لا تريد شعوبنا أن تكون أسيرة لنزاعات أيديولوجية تهدر فيها مقدراتها. واليوم وبشكل غير مسبوق أصبح هدف الجميع واحدا، وبات التنافس بين معظم دولنا على تحقيق أفضل معايير الحياة للمواطن”.

وتابع: “أما الاضطرابات السياسية فمصدرها معروف وهو التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة والإخوان المسلمون، وسياسات النظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب والتطرف. ولن نضيع الوقت في معالجات جزئية للتطرف، فالتاريخ يثبت عدم جدوى ذلك. ونحن ماضون بإذن الله، من دون تردد، في نهجنا بالتصدي بشكل حازم لكل أشكال التطرف والطائفية والسياسات الداعمة لها”.

وشدد ولي العهد على أن المملكة “تنعم اليوم بالأمن والاستقرار والرخاء، ولا يليق أن يكون هذا البلد العظيم إلا في موقع الصدارة في كل المجالات مهما كانت الظروف والتحديات. لن يهدأ لنا بال حتى نحقق هذا الهدف لوطننا أولا ثم لأشقائنا في المنطقة”.

المصدر: الشرق الأوسط

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2019-06-16 2019-06-16
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