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ولي العهد: اتفاقيات خصخصة بقيمة 533 مليون دولار قبل نهاية العام

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 16 يونيو 2019 - 1:50 مساءً
ولي العهد: اتفاقيات خصخصة بقيمة 533 مليون دولار قبل نهاية العام

أعلن سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الحكومة السعودية تقوم حاليا بالعمل على إنهاء اتفاقيات خصخصة تتجاوز قيمتها ملياري ريال (533 مليون دولار) قبل نهاية العام الجاري.

وقال الأمير محمد بن سلمان لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية الصادرة في لندن: “المركز الوطني للتخصيص يقوم حاليا بالعمل على إنهاء اتفاقيات تتجاوز قيمتها ملياري ريال في مجالات عدة تشمل مطاحن الدقيق والخدمات الطبية وخدمات الشحن. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الاتفاقيات قبل نهاية عام 2019. ويجري العمل على تخصيص مشاريع خاصة بالتعليم خلال عام 2020 باستثمارات تبلغ حوالي مليار ريال”.

وتمثل حملة الخصخصة جزءا من “رؤية المملكة 2030” التي هي عبارة عن حزمة من الإصلاحات يقودها الأمير محمد بن سلمان وتهدف إلى إنهاء اعتماد الاقتصاد على النفط وتوفير فرص عمل للشبان السعوديين.

المصدر: “الشرق الأوسط”

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