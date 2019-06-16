الأمير محمد بن سلمان يتحدّث عن قضية “خاشقجي” وتشكيك الرئيس التركي

رد سمو ولي العهد محمد بن سلمان على تشكيك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وغيره من المسؤولين في القضاء السعودي بخصوص قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول.

وقال بن سلمان في حوار نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الأحد، إن “خاشقجي مواطن سعودي، ولا شك أن ما تعرض له أمر مؤلم ومؤسف، ولقد اتخذنا في المملكة الإجراءات كافة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء”.

وأضاف: “والقضاء في المملكة سلطة مستقلة ليس لأحد التدخل فيها، ونحن نواجه أي حدث بحزم ومن دون تردد، وباتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق العدالة وإصلاح مكامن الخلل ومنع تكرار الأخطاء، من دون أن نلتفت لأي مزاعم واتهامات من هنا أو هناك”.

وشدد ولي العهد على أن: “المملكة بوصفها حاضنة الحرمين الشريفين تسعى لأن تكون علاقاتها قوية مع كل الدول الإسلامية، بما فيها تركيا، وهذا أمر مهم لمصلحة المنطقة بشكل عام والعمل الإسلامي المشترك بشكل خاص”.

وتابع: “ونحن في المملكة نعمل على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتحقيق أمن واستقرار وطننا ورخاء شعبنا، وليس الدخول في مناكفات تضر مصالح وطننا والعالم الإسلامي. ونحن ماضون في تحقيق هذه الأهداف من دون التفات لما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد”.

المصدر: الشرق الأوسط