تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن سعره قارب 6 دولارات.. الليمون يعصر المصريين (تقرير) كل الوطن فيوري ينهي نزاله أمام شفارتس بالضربة الفنية القاضية (فيديو) كل الوطن د. عبدالمجيد الجلاَّل: أين قرية الهدا من رؤية 2030؟ كل الوطن خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة كل الوطن الأمير محمد بن سلمان يتحدّث عن قضية “خاشقجي” وتشكيك الرئيس التركي كل الوطن ولي العهد: اتفاقيات خصخصة بقيمة 533 مليون دولار قبل نهاية العام كل الوطن تخفيض مدّة الموافقة على تقييم تغييرات المستحضرات بعد تسويقها كل الوطن ولي العهد يستعرض إنجازات “رؤية 2030” بعد 3 سنوات من إطلاقها كل الوطن الفالح: نأمل بتوصل أوبك إلى توافق في فيينا لتمديد الاتفاق الحالي كل الوطن الأمير محمد بن سلمان: شعوبنا لا تريد أن تكون أسيرة لنزاعات أيديولوجية
» » الأمير محمد بن سلمان يتحدّث عن قضية “خاشقجي” وتشكيك الرئيس التركي

الأمير محمد بن سلمان يتحدّث عن قضية “خاشقجي” وتشكيك الرئيس التركي

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 16 يونيو 2019 - 1:57 مساءً
الأمير محمد بن سلمان يتحدّث عن قضية “خاشقجي” وتشكيك الرئيس التركي

رد سمو ولي العهد محمد بن سلمان على تشكيك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وغيره من المسؤولين في القضاء السعودي بخصوص قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول.

وقال بن سلمان في حوار نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الأحد، إن “خاشقجي مواطن سعودي، ولا شك أن ما تعرض له أمر مؤلم ومؤسف، ولقد اتخذنا في المملكة الإجراءات كافة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء”.

وأضاف: “والقضاء في المملكة سلطة مستقلة ليس لأحد التدخل فيها، ونحن نواجه أي حدث بحزم ومن دون تردد، وباتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق العدالة وإصلاح مكامن الخلل ومنع تكرار الأخطاء، من دون أن نلتفت لأي مزاعم واتهامات من هنا أو هناك”.

وشدد ولي العهد على أن: “المملكة بوصفها حاضنة الحرمين الشريفين تسعى لأن تكون علاقاتها قوية مع كل الدول الإسلامية، بما فيها تركيا، وهذا أمر مهم لمصلحة المنطقة بشكل عام والعمل الإسلامي المشترك بشكل خاص”.

وتابع: “ونحن في المملكة نعمل على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتحقيق أمن واستقرار وطننا ورخاء شعبنا، وليس الدخول في مناكفات تضر مصالح وطننا والعالم الإسلامي. ونحن ماضون في تحقيق هذه الأهداف من دون التفات لما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد”.

المصدر: الشرق الأوسط

رابط مختصر
2019-06-16 2019-06-16
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن