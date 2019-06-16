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فيوري ينهي نزاله أمام شفارتس بالضربة الفنية القاضية (فيديو)

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 16 يونيو 2019 - 2:17 مساءً
فيوري ينهي نزاله أمام شفارتس بالضربة الفنية القاضية (فيديو)

تغلب الملاكم البريطاني الشهير تايسون فيوري، على منافسه الألماني توم شفارتس، بالضربة الفنية القاضية، في نزال لفئة الوزن الثقيل جمعهما اليوم الأحد، بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وفرض فيوري سيطرته على النزال منذ الجولة الأولى، ووجه مجموعة من اللكمات في أنحاء مختلفة من جسم منافسه الألماني.

وتسببت ضربات فيوري القوية، في حصول نزيف دموي لدى شفارتس في الجولة الثانية، وظهر الملاكم الألماني بعدها غير قادر على مقارعة منافسه البريطاني، ليعلن الحكم نهاية النزال بفوز الأخير بالضربة الفنية القاضية.

وحقق بذلك صاحب الـ30 عاما، فوزه الـ27 في 28 نزالا، مقابل تعادل واحد، كان في نزال خاضه أواخر العام الماضي أمام الأمريكي ديونتاي وايلدر، بطل العالم، حسب مجلس الملاكمة العالمي.

أما شفارتس البالغ 24 عاما، فخسارة اليوم هي الأولى له في 25 نزالا.

المصدر: وكالات

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