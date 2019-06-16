خطأ فني يثير موجة سخرية من وزير باكستاني

فعّل أحد أفراد فريق وزير باكستاني محلي خاصية فلتر القطة أثناء بث مباشر له على موقع “فيسبوك” خلال مؤتمر صحفي، ليظهر الوزير بأذني وشارب قطة، ما أثار موجة من السخرية على الإنترنت.

وتداول الباكستانيون صور شوكت يوسفزاي وزير الإعلام في إقليم خيبر بختونخوا وزملائه من المسؤولين، وعلى وجوههم ورؤوسهم مؤثرات تظهرهم كالقطط.

ووفقا للإعلام المحلي، سارع المتابعون إلى تنبيه مدراء الصفحة لإيقاف البث المباشر لتشغيل الخاصية، ورغم توقف البث وحذفه إلا أن صوره كانت قد انتشرت بالفعل على نطاق واسع، ليتحول المؤتمر إلى مصدر للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai 😂 ! This is INSANE. @SAYousafzaiPTIpic.twitter.com/bttJt5FrdB — Mohsin Bilal Khan (@MohsinBilalKhan) 14 juin 2019

وذكر بيان صحفي صدر عن فريق التواصل الاجتماعي لـ”حركة الإنصاف” الباكستانية أن الحادث حصل بسبب “خطأ بشري”.

وأضاف: “تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع مثل هذه الحوادث مستقبلا”.

According to KP government’s social media team we now have a cat in the cabinet #Filterpic.twitter.com/LNl7zwOfLU — Mansoor Ali Khan (@_Mansoor_Ali) 14 juin 2019

المصدر: وكالات