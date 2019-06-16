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وزير تونسي يعلّق على منع طاقم طائرة للخطوط السعودية من السفر على خلفية “جريمة”

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 16 يونيو 2019 - 4:25 مساءً
وزير تونسي يعلّق على منع طاقم طائرة للخطوط السعودية من السفر على خلفية “جريمة”

علّق وزير النقل التونسي هشام بن أحمد اليوم الأحد 16 جوان 2019 على مسألة منع طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية من السفر من مطار تونس قرطاج يوم أمس.

وقال في تصريح لإذاعة شمس أف أم على هامش الإعلان عن تأسيس اتحاد دولي لشركات تأجير السيارات والسياحة، أكد الوزير أنه غير ملم بكل التفاصيل وأن المسألة تضم عديد المتدخلين مشيرا إلى “وجود مشكل يتعلق بمحاولة قتل على ما يبدو في نزل بتونس حيث كان بعض عناصر الطاقم حاضرون” حسب تعبيره.

وشدد هشام بن أحمد على أن الطائرة لا يُمكن السماح لها بالإقلاع في صورة عدم توفر العدد الأدنى المطلوب من الطاقم.

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2019-06-16
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