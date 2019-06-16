قال موقع “سيدتي نت” أن إجراءات إخلاء سبيل الفنانة الشابة منى فاروق وزميلتها شيماء الحاج من السجن ستكتمل اليوم “الأحد” بعد ترحيلهن من سجن القناطر المخصص للنساء، وبنفس الوقت أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر تحذيرا شديد اللهجة من مشاركتهن في أية أعمال فنية لحين الفصل في واقعة اتهامهن بارتكاب الفعل الفاضح بالقضية المشهورة إعلاميا ب “بفضيحة المخرج خالد يوسف”.

إخلاء سبيل على ذمة التحقيقات

إجراءات إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج لا تعني حصولهن على البراءة، لأن إجراءات المحاكمة لم تبدأ بعد، وحسب مصدر قانوني من نقابة المهن التمثيلية في مصر، سيتم إطلاق سراحهن اليوم بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بقبول استئناف كل من شيما الحاج، ومنى فاروق، المقدم على قرار حبسهما 45 يوماً بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي، وإخلاء سبيل المتهمتين على ذمة التحقيقات في القضية لحين انتظار قرار تحقيقات النيابة بموضوع القضية.

المحاكمة لم تبدأ بعد

وحسب المصدر نفسه لا زالت القضية رهن التحقيقات كما ان قرار إطلاق سراح منى فاروق تضمن المنع من السفر لحين الفصل في الدعوى، وأكد أنه تم ترحيلهما لسجن القناطر لإنهاء إجراءات وأوراق إخلاء سبيلهما، وسيتم تسليمهما اليوم الأحد لقسم أول مدينة نصر، لإنهاء كافة الإجراءات.

وأشار إلي أن منى فاروق وشيما الحاج غير أعضاء بنقابة المهن التمثيلية وليس لديهما أي حقوق أو التزامات تجاه النقابة، وكان يتم استخراج تصاريح لهن لمزاولة التمثيل، وتقرر منح إصدار اية تصاريح جديدة لهن لحين النطق بالحكم النهائى بالمحكمة.

يذكر أن نيابة مدينة نصر الكلية، وجهت لكل من منى فاروق وشيما الحاج تهم ارتكاب فعل فاضح، والتحريض على الفسق، ونشر فيديوهات جنسية، عقب انتشار فيديو إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي برفقة رجل لم تظهر ملامحه وقيل أنه المخرج خالد يوسف.

موقف خالد يوسف

وحسب الأوراق الرسمية للتحقيق لم يتم توجيه اتهام رسمي إلى المخرج خالد يوسف حتى الآن، حيث طلبت النيابة من الشرطة المصرية التحري عن الشخص القائم التصوير، علما وأن شيماء أكدت في أقوالها أمام النيابة العامة أن المقطع المنتشر لها برفقة منى فاروق تم تصويره بمعرفة زوجها “عرفيا” المخرج خالد يوسف، دون علمها.

إثبات الزواج العرفي

وأكدت منى فاروق أيضا أنها كانت متزوجة عرفيا من المخرج الشهير بنفس التوقيت، وقالت أن المقطع تم تصويره بمنزل المخرج الكائن فوق مكتبه الشهير بمنطقة المهندسين، وتقدمت حنان أحمد المحامية عن الفنانتين رسميا بطلب إثبات عقود زواج يعود تاريخها إلي العام 2014، ضمن سجلات الدعوى أمام محكمة جنح مدينة نصر، وكشفت عن انقضاء الدعوى الجنائية ضد الفنانتين بمضي المدة لأنه مضى على الفيديوهات المتداولة أكثر من 3 سنوات، وأكدت أن هناك متهم وحيد ستتم إدانته في هذه القضية، وهو من قام بتسريب ونشر المقاطع الفاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.