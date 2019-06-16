أبرز فعاليات موسم جدّة ومواقعها

مهرجان موسم جدة هو واحد من ضمن ١١ موسم أُطلِق تحت مبادرة “مواسم السعودية ٢٠١٩” التي تحتفل بها المملكة طوال السنة، وهو موسم يهدف إلى تسليط الضوء على جدة وضمها إلى المجتمع العالمي وجعلها عاصمة السياحة والترفيه في المملكة، ويوفر الموسم فرص متنامية للشباب السعودي ومستقبلاً مزدهرا للأجيال القادمة. وفعاليات موسم جدة متنوعة تشمل الموسيقى، والفن، والثقافة، والرياضة وغيرها التي ستستمر على مدى 40 يوم، من ٨ يونيو إلى ١٨ يوليو ومن هذه الفعاليات:

فيفالديانو يعد هذا العرض الفني تجربة عصرية مستوحاة من الفنون الباروكية (فترة تاريخية في الثقافة الغربية نشأت عن طريق أسلوب جديد في فهم الفنون البصرية)، ومثالًا على عبقرية الفنان فيفالدي، أداءً نابضًا بالحياة مع رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد ورقصات عصرية وعروض ضوئية على مساحات واسعة – كل ذلك ليروي قصة آمال وخسائر أنطونيو فيفالدي. الفترة: 8 يونيو10 يونيو الموقع: واجهة جدة البحرية

الألعاب النارية على الواجهة البحرية على ساحل البحر الأحمر، استمتعي بالمؤثرات الصوتية الطبيعية، وانضمي للحشود التي ستشهد عرضاً ساحراً للألعاب النارية التي ستضيئ ليل جدة! الفترة: 8 يونيو17 يونيو الموقع: واجهة جدة البحرية

الكوميدي كلوب شعارنا “السعادة للجميع”، وخلال موسم جدة قررنا أن تكون السعادة معكم وبكم أكثر! بعد سبع سنوات من تقديم العروض الكوميدية السعودية، يقدم الكوميدي كلوب عروض متنوعة ومختلفة بمشاركة نجوم الستاند اب محلياً، عربياً وعالمياً. الفترة: 8 يونيو13 يونيو الموقع: حديقة الشلال الترفيهية

عرض “آي ويش” المسرحي عرض مسرحي مستوحى من رواية ماتيلدا للكاتب رويلد ديلز، تأتي هذه المسرحية الكويتية المشهورة إلى مسرح هذا الموسم لتجلب معها الأجواء الساحرة والمشوقة، عن فتاة شابة تتمتع بسلطات استثنائية تتعاون مع زملائها الطلاب لحماية المدرسة من مخططات الناظرة الشريرة وحراسة الكتاب الذهبي، ومعًا يحتفلون بالأهمية الكبيرة للمعرفة والعمل الجماعي! الفترة:10 يونيو17 يونيو الموقع: الواجهة البحرية

عروض النوافير والليزر هل أنتِ مستعدة لعروض النار والليزر المثيرة خلال موسم جدة؟ هذا العرض المذهل الرائع سيقدم لك بعض أغانيك المفضلة سواءً العربية أو البوب أو الروك مباشرة على البحيرة مقابل مهرجان XJED. ستندهش من مزيج اللهيب الذي يمتد ارتفاعه إلى 10 أمتار، مع النوافير الراقصة، والأضواء الساحرة. الفترة: 8 – 21 يونيو الموعد: 8:30 و 9:30 و10:30 و11:30 مساءً و12:30 صباحاً الموقع: بحيرة XJED الفئة العمرية: كافة الفئات العمرية الدخول مجاني

حديقة الوهج حيث يمتزج الفن والتكنولوجيا والابتكار. مهرجان الضوء في الهواء الطلق مع قطع فنية مميزة ومخصصة تحدد عالم البحر الأحمر تحت الماء. مع تحول منطقة الحمراء إلى عالم سحري آخر، سترى مدينة جدة تتوهج وتضيء أمسياتها. الموقع: حديقة الوهج الفترة: 8 يونيو17 يوليو

مهرجان XJED سيثري مهرجان XJED الواجهة البحرية بأنشطة وفعاليات ترفيهية ممتعة، والتي بالتأكيد ستبهج جميع الزوار خلال فترة الصيف. وستجدون خلال تجوالكم في XJED سبعة مناطق لتلك الأنشطة والفعاليات، وهي كالتالي: المنطقة رقم 1 تحتوي على قاعة لمنسقي الأغاني والموسيقى المحليين والعالميين، وهي تعتبر الوجهة التي ترغبون في توجيه ليلتكم صوبها للاستمتاع فيها. لا تفوتوا فرصة الحضور لهذه المنطقة لتثروا مساءكم بالطاقة الايجابية من خلال الموسيقى الرائعة. المنطقة رقم 2 تحتوي على مجموعة مميزة من أماكن التسوق والكافيات والتي بإمكانكم التسوق منها خلال تجوالكم فيها وأنتم تشربون كوباً من القهوة.

المنطقة رقم 3 هذه منطقة الضحك التي يقدمها لكم “مصنع الضحك”، وسلسلة من أندية الكوميديا الأمريكية، إضافة إلى المسرحية الساحرة “آي ويش” المنطقة رقم 4 تتضمن هذه المنطقة مجموعة من عربات الطعام المتنقلة والتي ستقدم لكم أفضل الأطعمة من مطابخ الشارع. كما بإمكانكم قضاء وقتكم في هذه المنطقة والاستماع لعزف الفرق الموسيقية المحلية والدولية وأنتم تتناولون طعامكم. المنطقة رقم 5 ستقدم لكم هذه المنطقة عرض النار والماء المذهل بجوار سلسلة من المطاعم والتي ستكون على بحيرة XJED.

المنطقة رقم 6 سنقدم لكم متعة أكثر في هذه المنطقة التي تحتوي عروضاً مشوقة على مسرح المارينا. كما ستجدون فيها بعض من محلات العصائر المنعشة والتي نقوم بإعدادها خصيصا لصحتكم. المنطقة رقم 7 منطقة كاملة مخصصة للألعاب والتي أعددنا فيها لعبة المتاهة، والعاب الواقع الافتراضي، ومناطق الجلسات إضافة الى حديقة الحيوانات وأكثر من ذلك.

الفترة: 8 يونيو17 يونيو الموقع: واجهة جدة البحرية