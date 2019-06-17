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دراسة حديثة: النوم بوجود إضاءة قد يزيد من وزن النساء

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 17 يونيو 2019 - 1:05 صباحًا
دراسة حديثة: النوم بوجود إضاءة قد يزيد من وزن النساء

كشفت نتائج دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية (JAMA Internal Medicine) أن نوم النساء في غرفة بوجود إضاءة، سواء من التلفاز أو المصباح، قد تساهم في رفع وزنهن.

وأشار الباحثون القائمون على الدراسة، أن التجربة التي قاموا بها وجدت أن النوم بغرفة يوجد بها أي نوع من الإضاءة، ارتبط بارتفاع وزن النساء بحوالي خمسة كيلوغرامات خلال خمس سنوات تقريبًا.

وأفاد الباحثون أن هذا الأمر مع مرور السنوات يضع النساء في خطر الإصابة بالوزن الزائد والسمنة أيضًا، والتي ترفع بدورها من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة مثل السكري وأمراض القلب.

وللتوصل إلى هذه النتائج، قام الباحثون باستهداف 43,722 إمراة، تراوحت أعمارهن بين 35-74 سنة، وتم تقسيمهم إلى مجموعات بناءً على وجود إضاءة في الغرفة أم لا.

ولاحظ الباحثون النتائج التالية زيادة وزن النساء اللاتي كن في غرف مضاءة بحوالي 5 كيلو غرام خلال الخمس سنوات كما ذكرنا سابقًا.

وأكد الباحثون أنه وعلى الرغم من وجود معيقات في هذه الدراسة، إلا أنها تعطينا مؤشرًا على ضرورة النوم بغرف معتمة خلال ساعات الليل، وذلك من أجل عدم التدخل في عملية النوم التي يمر بها الجسم.

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2019-06-17 2019-06-17
الصحة والجمال
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