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ظهور جريء للفنانة اللبنانية مايا دياب بفستان شفاف

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 17 يونيو 2019 - 1:30 صباحًا
ظهور جريء للفنانة اللبنانية مايا دياب بفستان شفاف

نشرت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، صورة جديدة خلال إحيائها إحدى حفلات الزفاف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت مايا بإطلالة جريئة أثارت الجدل، مرتدية فستانا لامعا شفافا كشف عن جسدها.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة اللبنانية خاصة أن منطقة الصدر عارية بشكل أثار غضبهم، فيما وجه البعض لها شتائم وأوصافا نابية.

كما نشرت أيضا، مقطع فيديو، ترتدي فيه فستانا مثيرا باللون الأسود، خلال رحلة لها بجزر الباهاما.

وظهرت دياب خلال خروجها من غرفة الفندق بأحد الممرات، وهي ترتدى الثوب الأسود المثير معلقة عليه: “إطلالة ساحرة في جزر الباهاما”.

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب هو كليب أغنية “خسرنا بعض” بالتعاون مع زياد برجي، وهي من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة.

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2019-06-17 2019-06-17
فنون ونجوم
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