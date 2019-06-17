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حذاء يتسبب بموجة سخرية من أبرز شركة عالمية لصناعة الألبسة الرياضية.. ما قصته؟

كل الوطن1آخر تحديث : الإثنين 17 يونيو 2019 - 6:09 مساءً
حذاء يتسبب بموجة سخرية من أبرز شركة عالمية لصناعة الألبسة الرياضية.. ما قصته؟

كل الوطن- متابعات: تعرضت شركة “نايكي” الأميركية لإنتاج الأدوات والملابس الرياضية، إلى حملة سخرية، بعدما أطلقت حذاء نسائيا يشبه المكواة.

واعتبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن الحذاء الذي شارك في حملة إعلاناته لاعبة كرة القدم الإنجليزية فران كيربي ونجمة التنس لورا روبسون، “حذاء قبيح”.

ويطلق على الحذاء الجديد “إير ماكس إف إف 720″، وأطلقته “نايكي” باللونين الأبيض والأسود.

وعندما تم الإعلان عن الحذاء مؤخرا، تعرض لموجة سخرية بسبب شكله الغريب، وقال أحد المتابعين على موقع “تويتر”: “إنه زوج من الأشياء الكريهة مع شعار نايكي”.

وغرد شخص آخر قائلا بشكل أكثر سخرية: “إنه يحول طاقة الحركة عندما تجري به إلى حرارة لكي الملابس”، في إشارة إلى شكله الذي يشبه المكواة.

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2019-06-17 2019-06-17
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