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بومبيو: نبحث التدخل العسكري ضمن خياراتنا في التعامل مع إيران (لكننا لا نريد الحرب)

كل الوطن1آخر تحديث : الإثنين 17 يونيو 2019 - 6:31 مساءً
بومبيو: نبحث التدخل العسكري ضمن خياراتنا في التعامل مع إيران (لكننا لا نريد الحرب)

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN):  قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة تدرس جميع الخيارات فيما يتعلق بالتوترات المتصاعدة مع إيران، بما في ذلك الخيارات العسكرية، لكنه جدد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يريد الذهاب إلى الحرب.

وأوضح بومبيو، في مقابلة مع قناة “سي بي إس”، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة “تدرس مجموعة كاملة من الخيارات. لقد أطلعنا الرئيس عدة مرات، وسنواصل إبقائه على إطلاع دائم. نحن واثقون من أننا يمكن أن نتخذ مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تعيد الردع وهي مهمتنا”،  وعندما سئل عما إذا كان التدخل العسكري قد تم تضمينه في مجموعة الإجراءات هذه، أجاب بومبيو “بالطبع”.

وأشار بومبيو إلى أن ترامب يدرس كل ما يتعين على الولايات المتحدة القيام به للتأكد من عدم حصول إيران على السلاح النووي، وتابع “”لقد قال الرئيس ترامب بوضوح، إنه لا يريد الذهاب إلى الحرب”.

وأعلنت طهران، حسبما نقلت وكالة أنباء رسمية إيرانية، أنها بصدد تقليص التزامها بالاتفاق النووي، والذي أعلنت الولايات المتحدة إلغائه.

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