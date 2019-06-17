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وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في المحكمة (فيديو)

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 17 يونيو 2019 - 8:34 مساءً
وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في المحكمة (فيديو)

أعلن التلفزيون المصري، اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمة في”قضية التخابر مع قطر”.

وطلب مرسي من القاضي إلقاء كلمة، وسمح له بذلك، وعقب رفع الجلسة أغمي على مرسي، وتوفي على إثر ذلك.

ونقل جثمان مرسي، الذي توفي في عمر ناهز عن 67 عاما، إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.

وأكد أحمد النجل الأكبر للرئيس المصري، أحمد مرسي، وفاة والده، وقال عبر صفحته في موقع “فيسبوك”: “أبي عند الله نلتقي”.

بدوره، قال محامي مرسي، عبد المنعم عبد المقصود، لوكالة “الأناضول”: “تم نقل الرئيس على نقالة من قاعة المحكمة ولا ندري مكانه ونتابع إجراءات ما بعد الوفاة”.

* النيابة المصرية تتوجه رفقة فريق طبي لمعاينة جثمان الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بعد وفاته

توجه فريق من النيابة العامة المصرية برفقة فريق طبي لمعاينة جثمان الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي العياط، الذي توفي بعد إصابته بإغماء. ومن المقرر يخرج النائب العام المصري ببيان بعد قليل حول وفاة الرئيس المصري الأسبق، لتحديد سبب وظروف الوفاة.

محاكمة محمد مرسي عام 2015

المصدر: RT

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2019-06-17
عربي ودولي
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