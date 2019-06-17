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وفاة وصيفة ملكة جمال لبنان بعد صراع مع المرض

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 17 يونيو 2019 - 8:43 مساءً
وفاة وصيفة ملكة جمال لبنان بعد صراع مع المرض

بعد صراع طويل مع مرض السرطان، توفيت صباح اليوم الاثنين، الجميلة اللبنانية ميشيل حجل، التي شكلت شجاعتها حالة تضامن في المجتمع اللبناني.

وواكب اللبنانيون قصة ميشيل، التي فازت في العام 2016 بلقب وصيفة ملكة جمال لبنان، وقدموا لها الدعم المادي والمعنوي، وتمكنت قبل أشهر من جمع مبلغ من المال، ساعدها خلال رحلتها العلاجية من سرطان الغدد اللمفاوية، بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومكثت في المستشفى شهرا، قبل أن تعود إلى لبنان وتمر بنكسة صحية دقيقة، أدت إلى وفاتها.

وتفاعل فنانون وإعلاميون مع خبر وفاة ميشيل، وقالت الفنانة اللبنانية إليسا، التي أعلنت منذ مدة أيضا شفاءها من سرطان الثدي، أن ميشيل “بطلة في عيون الجميع”.

فيما غرد الإعلامي هشام حداد “معاتبا” ميشيل على رحيلها وقال: “حكينا عن قوتلك وصبرك وموعد عرسك وأسامي ولادك ووعدنا العالم بأيام حلوة”.

وتم تشخيص مرض ميشيل (24 عاما) في يناير من العام الماضي، قبل أن تعلن في يونيو من نفس العام انتصارها عليه، وتحدد يوليو 2019 موعدا لزفافها، إلا أنها واجهت انتكاسة أودت بحياتها.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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