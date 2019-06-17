رجيم “باليو” الغذائي ماهو؟

رجيم باليو يحمل العديد من المميّزات التي تجعلها حمية مختلفة عن بقيّة أنواع الحميات الغذائية ، ويفضلها الكثيرون لانها تشعرهم بالراحة ولا تنهك اجسامهم:

ما هو رجيم باليو ؟

تقتصر حمية باليو على تناول الأطعمة الطبيعية فقط مثل الخضراوات والفواكه كمصدر أساسي للفيتامينات، بالإضافة إلى الأسماك والدجاج واللحم الأحمر كمصدر للبروتين، أما الدهون فإنه يسمح للجسم الحصول على الدهون الصحيّة فقط والتي تأتي من المكسرات و البذور والحبوب إضافة إلى اللحوم التي تتغذى علىالأعشاب.

وتعتمد حمية باليو في بلاد البحر الأبيض المتوسط على السمك كمصدر رئيسي للبرويتن والأحماض الدهنية غير المشبعة اوميغا 3 والتي توفّرها قائمة فلوكة في معظم أطباقها.

تتميز حمية باليو بانها حمية رائعة لانها تجعل المزاج جيدا وتمنحك ثقة بالنفس بالاضافة الى ان نتائجها مؤكدة ، وتحافظ على اداء اعضاء الجسم جميعها .

الأساسيات الغذائية في حمية باليو

تبين البحوث اليوم أن الإنسان القديم كان يعتمد في سعراته على 35٪ من الدهون، و 35٪ من الكربوهيدرات، و 30٪ من البروتين.

وتقول أخصائية التغذية الأمريكية الدكتورة لورين كوردين في كتابها العالمي (حمية الباليو) :

ينبغي أن يكون 55٪ من السعرات الحرارية اليومية من المأكولات البحرية واللحوم الخالية من الدهون بنسب متساوية .

وينبغي أن يكون 15٪ من السعرات الحرارية اليومية من الخضراوات (متضمنة الجزرية منها) والمكسرات والبذور، والفواكه مع زيوتها، مثل زيت جوز الهند والزيتون والنخيل .

الفوائد الصحية للباليو

الأبحاث جارية لفوائد هذه الحمية، ويعتقد أنها أكثر صحة للإنسان حسب الفرضية القائلة بأن الدهون هي وقود الجسم المفضل وليس الكربوهيدرات، فالكربوهيدرات تتحول لسكريات بسيطة، ويتم تحويلها إلى طاقة بتحلل الجلوكوز أو الفركتوز، وحمية الباليو تختلف كونها منخفضة الكربوهيدرات وعالية الدهون .

يعتبر غرام من نظام الباليو أكثر إشباعاً من أي نظام غذائي عادي، حيث يعتقد اليوم أن الأطعمة الحديثة (المصنعة والمضافة) سبب رئيسي لأمراض مقاومة الأنسولين، ومتلازمة التمثيل الغذائي .

تخفيف الوزن

وفقاً لتجربة أجريت لمدة سنتين على مجموعة عشوائية من النساء في سن اليأس ذوات السُمنة المفرطة، تبيّن فائدة هذه الحمية لانخفاض الوزن ومحيط الخصر بشكل خاص .

تنبيهات ومخاطر الباليو

إن الإنسان القديم اعتمد بشكل أساسي على اللحوم في غذائه، وإن قدرات الجهاز الهضمي للإنسان قد تغيرت، فحمية الباليو يمكن أن تسبب نقص الكالسيوم، مما يضطرنا لدعم الحمية بأطعمة غنية بالكالسيوم .

حمية الباليو تتضمن بشكل أساسي اللحوم والمكسرات مما يجعلها حمية باهظة الثمن، مما يجعل من الصعوبة تجنب الكربوهيدرات في وجبات الطعام، وإن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يؤدي لاضطراب الحمض الكيتوني، وارتفاع الكوليسترول في الدم، لذلك لا تزال فوائد حمية الباليو موضوعاً للنقاش .

رجيم “باليو” الغذائي ماهو؟