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أكاديمي سعودي يتساءل عن موقف مصر من إيران

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 1:13 صباحًا
أكاديمي سعودي يتساءل عن موقف مصر من إيران

طرح الأكاديمي السعودي المعروف خالد الدخيل تساؤلا، عن موقف مصر تجاه الأدوار التي تؤديها إيران في المنطقة، لا سيما في ظل التوتر الشديد في العلاقة مع الخليج، والسعودية خاصة.

وقال الأكاديمي خالد الدخيل في تغريدة عبر “تويتر”: “ما موقف مصر من دور إيران؟ منذ صيف 2013 لم يصدر موقف مصري واضح من هذا الموضوع. تتفادى مصر ذكر إيران في تصريحاتها”.

وتابع: “تكرر تصريحات مطاطة مثل (أمن الخليج من أمن مصر). ما مصلحتها من ذلك؟ هل تقبل مصر أن تجعل إيران أو غيرها مليشيات طائفية رافعة لدورها تتدخل بواسطتها في دول عربية”؟

وفي تغريدة أخرى، أوضح الدخيل أن “التساؤل عن دور مصر نابع من حجمها كدولة كبيرة ووازنة، وكونها ركنا عربيا”.

وأضاف: “وضع العرب محزن، دول تحت الاحتلال، أخرى غير مستقرة، ودول مستقرة لا تشكل كتلة متماسكة أمام التحديات، لو توحدت مواقف دول كبيرة كالسعودية ومصر والمغرب، فسيكون المشهد مختلفا”.

المصدر: RT

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2019-06-18 2019-06-18
عربي ودولي
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