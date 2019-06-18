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عارضة أزياء أمريكية تعتذر بحرارة للسعوديين والإماراتيين

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 10:36 صباحًا
عارضة أزياء أمريكية تعتذر بحرارة للسعوديين والإماراتيين

أعربت عارضة الأزياء الأمريكية، بيلا حديد، عن اعتذارها “الصادق والشديد” للسعوديين والإماراتيين، بعد انتقادات وُجهت إليها بسبب نشرها صورة في أحد المطارات عدت مسيئة لهم.

وأكدت بيلا حديد، وهي عارضة أزياء أمريكية من أصول فلسطينية، في تعليق طويل كتب باللغتين العربية والإنجليزية، أنها ضد الكراهية وخاصة فيما يتعلق بأصولها وتراثها.

وشددت حديد في اعتذارها على أن صورة حذائها على حسابها في “إنستغرام” لا علاقة لها بالسياسة، وأنها لم تلاحظ بتاتا الطائرات على خلفية الصورة.

هذا، ولفتت صحيفة “عكاظ” إلى أن هذا الاعتذار يأتي بعد أن دشن سعوديون وإماراتيون حملة في وسائل التواصل الاجتماعي أكدوا فيها “أن الفعل الذي قامت به، فيه عدم احترام للسعوديين والإماراتيين ودولهم، وهو ما يرفضونه تماما، كما أعلنوا عن مقاطعتهم للمنتجات الداعمة” لهذه العارضة الأمريكية.

المصدر: عكاظ

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