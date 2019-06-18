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التحالف العربي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 10:39 صباحًا
التحالف العربي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين كانتا تحملان متفجرات أطلقهما الحوثيون، أمس باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها جنوب المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن” تركي المالكي” إن القوات الجوية للتحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط الطائرتين المسيرتين المحملتين بالمتفجرات، في الأجواء اليمنية.

وأوضح العقيد المالكي أن الطائرة كانت تستهدف المنشآت المدنية ولم تحقق أهدافها، وقد تم كشفها وإسقاطها.

وشدد المالكي على أن التحالف العربي “مستمر في تحييد القدرات الحوثية العدائية”.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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2019-06-18 2019-06-18
عربي ودوليهنا اليمن
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