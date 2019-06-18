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ترامب: أمريكا ستبدأ طرد ملايين المهاجرين غير القانونيين

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 11:04 صباحًا
ترامب: أمريكا ستبدأ طرد ملايين المهاجرين غير القانونيين

كل الوطن – أ.ف.ب: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة على “تويتر” الإثنين أن الولايات المتحدة ستبدأ الأسبوع المقبل عملية طرد “ملايين” المهاجرين الذين وصلوا الى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.

وكتب ترمب “الأسبوع المقبل ستبدأ شرطة الهجرة إبعاد ملايين الأجانب غير القانونيين الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة سرية”. وأضاف “سيتم طردهم بسرعة فور وصولهم”.

وأوضح ترمب أن غواتيمالا “مستعدة لتوقيع اتفاق” يلزم المهاجرين الذين يدخلون أراضيها بتقديم طلب اللجوء على أرضها بدلا من الولايات المتحدة.

وتواجه الولايات المتحدة تدفقا للمهاجرين القادمين من غواتيمالا ودول فقيرة أخرى في أميركا الوسطى تشهد أعمال عنف مرتبطة بعصابات.

وتحدث ترمب عن “غزو” للمهاجرين، مؤكدا أن مسألة الهجرة غير القانونية من أولويات إدارته.

وكانت واشنطن أعلنت الإثنين أنّها لن تقدّم أي مساعدات إضافية للسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ما لم تتخذ دول “المثلث الشمالي” هذه “إجراءات ملموسة” لمنع المهاجرين السريين من التوجّه إلى الولايات المتحدة.

وعلّقت إدارة ترمب في مارس المساعدات لدول المثلث الشمالي، متهمة إياها بعدم القيام بأي تحرك في مسألة المهاجرين.

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس “انتهينا من مراجعة” برامج المساعدات المخصّصة للدول، مشيرة إلى الاستمرار ببعض البرامج ذات الأولوية والتي تهدف إلى الحدّ من الهجرة السرية. وقد خصّص لها 432 مليون دولار لسنة 2018 المالية.

لكن الخارجية قالت إن ال370 مليون دولار التي كانت مخصّصة للحدّ من الهجرة في 2019 ستستخدم لأولويات سياسية خارجية أخرى.

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2019-06-18 2019-06-18
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