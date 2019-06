ألقت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، القبض على الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ميشيل بلاتيني، في إطار تحقيقات بوقوع فساد، حسبما أفادت مصادر صحفية فرنسية.

وتحقق باريس في الطريقة التي أسند بها تنظيم مونديال 2022 إلى قطر.

Michel Platini arrested in France over ‘corrupt bid’ for 2022 World Cup in Qatarhttps://t.co/QujCvSs2PW pic.twitter.com/dZyesTmLVR

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) ١٨ يونيو ٢٠١٩