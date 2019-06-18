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تعرف على أول امرأة حكم في تونس تدير الجولة الختامية للدوري المحلي (صور)

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 2:36 مساءً
تعرف على أول امرأة حكم في تونس تدير الجولة الختامية للدوري المحلي (صور)

أدارت الحكم التونسية، درصاف القنواطي، المباراة التي جمعت ناديي الترجي الرياضي والبنزرتي، في الجولة الختامية للدوري التونسي، والتي انتهت بفوز البنزرتي بنتيجة 2-1.

وأصبحت القنواطي أول حكم عربية وإفريقية تدير مباراة كرة قدم في دوريات الدرجة الأولى للرجال.

تعرف على أول امرأة حكم في تونس تدير الجولة الختامية للدوري المحلي (صور) وأدارت القنواطي أول مباراة للرجال في مايو 2017، في مواجهة لحساب الجولة الأخيرة لدوري الدرجة الثانية التونسي، والتي جمعت آنذاك بين الملعب التونسي وجمعية جربة.

وسجل القنواطي التحكيمي حافل بإدارة المباريات الهامة في كرة القدم للسيدات في القارة الإفريقية، فقد أدارت في العاصمة المغربية الرباط يوم 15 فبراير 2018 مباراة في الدور الثاني من تصفيات كأس العالم للناشئات بين المغرب وجنوب إفريقيا.

ودخلت القنواطي عالم التحكيم عام 2011 بعد مسيرة رياضية كحارسة مرمى، ونالت عام 2015 شارة التحكيم الدولي من “الفيفا”.

المصدر: وكالات

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