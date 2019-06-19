تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن “الصحة”: تمديد فترة التقديم على 512 وظيفة طبيب أسنان للرجال والنساء كل الوطن فيسبوك تكشف عن عملة مشفّرة جديدة كل الوطن وفاة سائق ناقلة احتراقا على طريق ينبع – جدة كل الوطن تنفيذ حد الحرابة بحقّ مواطن اغتصب طفلة عمرها 3 سنوات كل الوطن العثور على جثّة ساحر هندي فُقد أثناء محاولته القيام بخدعة تحت الماء كل الوطن لوموند تكشف: ترامب متردّد.. وخيارات واشنطن بمواجهة طهران محدودة كل الوطن التحذير من منتج لفرد الشعر لاحتوائه على نسبة عالية من “فورمالدهيد” كل الوطن المملكة تؤكد دعمها وتمكينها للمرأة السعودية في مختلف المجالات كل الوطن وزير الثقافة يقف على “جدة دوم” ويعلن إعادة ترميمه كل الوطن بالفيديو.. رعشة غريبة تصيب المستشارة ميركل أثناء استقبالها الرئيس الأوكراني
» » تنفيذ حد الحرابة بحقّ مواطن اغتصب طفلة عمرها 3 سنوات

تنفيذ حد الحرابة بحقّ مواطن اغتصب طفلة عمرها 3 سنوات

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 12:54 صباحًا
تنفيذ حد الحرابة بحقّ مواطن اغتصب طفلة عمرها 3 سنوات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل بحق مواطن أدين بخطف طفلة تبلغ 3 سنوات من عمرها واغتصبها.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية بهذا الشأن: “أقدم عبدالرحمن بن عبدالله بن هادي العنزي، سعودي الجنسية، على خطف طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وفعل فاحشة الزنا بها بالقوة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه”.

وأضاف البيان: “ولشناعة ما أقدم عليه ولكونه يعد فعلا محرما وضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني اليوم الثلاثاء بمدينة بريدة بمنطقة القصيم”.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2017 حيث كشفت الشرطة حينها أن الجهات الأمنية ورد إليها بلاغ صباحي يفيد باختطاف طفلة من جنسية آسيوية تبلغ من العمر 3 أعوام من قبل مجهول استدرجها أثناء وجودها رفقة والدها، واعتدى عليها ثم لاذ بالفرار، وعثر عليها وقد ألحق بها الجاني إصابات متعددة في جسدها نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العناية الصحية اللازمة وإخضاعها للفحوصات الطبية.

وذكرت الشرطة في حينه أنه تم تحديد هوية المتهم وألقي القبض عليه، وتبين أنه شاب في العقد الثاني من العمر، وقد أقر عند سماع أقواله بارتكابه لما بدر منه والاعتداء على المجني عليها عنوة وإلحاق الضرر بها.

المصدر: واس

رابط مختصر
2019-06-19
جرائم وحوادثمحليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن