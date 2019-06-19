تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن العيبان يستقبل مديرة الإدارة العامة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية الإسبانية كل الوطن تواصيف المقبل: ثاقِب ومُخبِر كل الوطن لبنان.. القبض على أحد أخطر مهربي المخدرات إلى الخليج كل الوطن “الشورى” يطالب بتدابير ورقابة محايدة للتأكد من فواتير المياه كل الوطن مغنية راب “تنقذ” شابا أسود من كاليفورنيا بتصويرها اعتقاله كل الوطن السعودية.. طرد أستاذ جامعي أساء للمملكة كل الوطن فيسبوك تكشف عن عملة مشفرة جديدة كل الوطن إطلاق سراح بلاتيني بعد توقيفه احتياطيا في إطار التحقيق في فضائح مونديال قطر كل الوطن قوات التحالف الجوية تعترض وتسقط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية كل الوطن منشوراتك على “فيسبوك” تكشف عن إصابتك بأمراض محددة!
» » العيبان يستقبل مديرة الإدارة العامة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية الإسبانية

العيبان يستقبل مديرة الإدارة العامة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية الإسبانية

كل الوطن1آخر تحديث : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 6:00 مساءً
العيبان يستقبل مديرة الإدارة العامة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية الإسبانية

كل الوطن- الرياض: استقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في مكتبه اليوم، مديرة الإدارة العامة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية الإسبانية السيدة ايبا مارتينث، يرافقها سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة السيد البارو ايرانثو.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خصوصا ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان. واستعرض العيبان خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين اصاحب السمو الملكي لأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ــــ يحفظهم الله ــــ، في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

رابط مختصر
2019-06-19 2019-06-19
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1