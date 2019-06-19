العيبان يستقبل مديرة الإدارة العامة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية الإسبانية

كل الوطن- الرياض: استقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في مكتبه اليوم، مديرة الإدارة العامة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية الإسبانية السيدة ايبا مارتينث، يرافقها سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة السيد البارو ايرانثو.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خصوصا ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان. واستعرض العيبان خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين اصاحب السمو الملكي لأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ــــ يحفظهم الله ــــ، في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.