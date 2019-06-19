أمير منطقة الرياض يشارك في دورة الإسعافات الأولية لموظفي الإمارة

كل الوطن- واس : شارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم, في دورة الإسعافات الأولية لموظفي إمارة المنطقة التي تنظمها لجنة أصدقاء الهلال الأحمر بالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة.

وتستهدف الدورة معرفة المهارات العامة والمتخصصة للقيام بالإسعاف الطارئ عند التعرض لحالات طبيّة مفاجئة من خلال فرضيات على عمليات إنعاش القلب والرئتين, والإنقاذ الوقتي حتى تصل فرق الإسعاف.

واستعرضت الدورة التعامل السليم لعدد من الحالات منها الصرع والإغماء ، وإسعافات النزيف ، وحالات الانسداد ، والارتجاج ، والجروح القطعية ، والحروق والتعرض الضار للشمس وقد استخدمت وسائل العرض المرئي والتدريب العملي.

حضر الدورة معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.