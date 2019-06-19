الكويت تدخل رسميا في سجل درجات الحرارة القياسية

كل الوطن – الرياض: أعلنت لجنة خبراء المنظمة العالمية للأرصاد «WMO» التابعة للأمم المتحدة أن الكويت دخلت رسميا سجل قائمة أعلى درجات الحرارة القياسية في العالم.

وأوضح مراقب المناخ في إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني الدكتور حسن دشتي لوكالة الأنباء الكويتية أن اللجنة اعتمدت في اجتماعها اليوم الاربعاء، قرارا رسميا يفيد بأن أعلى درجة حرارة سجلت كانت في محطة «مطربة» شمال غرب البلاد وبلغت 53.9 درجة مئوية في 21 يوليو 2016.

وذكر دشتي أنه تم اعتماد درجة الحرارة هذه بناء على قرار لجنة «التحقق لنتائج ظواهر الطقس القاسية» التي شكلتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من 18 خبيرا دوليا ومن ضمنها الكويت.

واشار إلى أن هذه الدرجة هي الأعلى في قارة آسيا على الإطلاق والثالثة عالميا بعد منطقة صحراء وادي الموت شرقي كاليفورنيا الأميركية التي جاءت في المرتبة الأولى في ترتيب درجات الحراره الأعلى مسجلة 7ر56 درجة عام 1913 فيما جاءت صحراء ولاية قبلي التونسية ثانية بـ55 درجة مئوية سنة 1931.

وأوضح أن مهام اللجنة لا يقتصر على درجات الحرارة القياسية فقط حيث تقوم بفحص ظواهر الطقس والمناخ المختلفة مبينا أن رئيس اللجنة أشاد بجهود الكويت ومنهجيتها «غير المسبوقة» بتزويد اللجنة بالبيانات والحقائق التي من شأنها المساعدة على اتخاذ قرارات متعلقة بالتعامل مع الظواهر الجوية القاسية.