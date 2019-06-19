الجبير يعلّق على تقرير المقرّرة المستقلة بشأن “خاشقجي”

كل الوطن – الرياض: أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير بأن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي يحوي تناقضات واضحة ومزاعم بلا أساس.

وذكر الجبير في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء أنه “لا جديد.. المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام”.

وأضاف الجبير أن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته.

وأكد أن المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية.

وقال الجبير إن قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة و المحاكمات جارية.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان.

وشدد الجبير على أن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه.