بيان من هيئة الإذاعة والتلفزيون حول ما أثير عن عجزها عن تقديم محتوى إعلامي مميز

أوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون بخصوص ما تم تداوله في الصحافة السعودية المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بـ”أن أعضاء مجلس الشورى يرون بأن الهيئة عاجزة عن تقديم محتوى إعلامي مميز ومنافس” .

وقالت “تؤكد الهيئة أهمية الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الشورى والمقترحات التي يقدمها لأجهزة الدولة لتقويم أدائها ولكن غاب عن ناشر الخبر بأن ما تم مناقشته في المجلس يمثل التقارير السنوية للهيئة للأعوام (2015م ، 2016م ، 2017م) ولا يمثل سنة (2018م ، 2019م) والتي شهدت تطوراً كبيراً في المحتوى البرامجي للقنوات السعودية بشهادة الجميع وكذلك شركة قياس نسبة المشاهدة للقنوات في العالم العربي والخليج العربي ، حيث احتلت قناة (SBC) والقناة السعودية مراتب متقدمة من نسب المشاهدة مما كان له الأثر الكبير في زيادة الدخول الإعلانية للهيئة والذي يؤكد بأن المحتوى البرامجي للقنوات على مستوى متميز ، وجاء هذا النجاح ملبياً لمتطلبات رؤية المملكة 2030 في مجال الترفيه والتثقيف وتحقيق العوائد المالية لقطاعات الدولة ومن ضمنها قطاعي الإذاعة والتلفزيون .

وأن هذا النجاح الذي تم في عامي (2018م ، 2019م) ما هو إلا امتداد للجهود التي بذلت في الأعوام التي أعدت فيها تقارير الهيئة السابقة من القائمين على القنوات السعودية في ذلك الوقت” .