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الإعلان عن نتائج التحقيق مع النجم المصري “ميدو” بعد أزمة الشتائم الفاضحة

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 8:29 مساءً
الإعلان عن نتائج التحقيق مع النجم المصري “ميدو” بعد أزمة الشتائم الفاضحة

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أن اللجنة المكلفة بالتحقيق مع نجم الزمالك السابق أحمد حسام “ميدو”، أكدت أنه نفى ما نسب إليه من عبارات مسيئة لجماهير النادي الأهلي.

وأوضح المجلس أن اللجنة باشرت عملها اليوم، بشأن ما نشر على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) المنسوبة إلى اللاعب، حيث حضر اللاعب للتحقيق بصحبة محاميه وتمت مواجهته بما نسب إليه من نشر عبارات تسيء لجماهير الرياضة المصرية وتثير الفتنة الرياضية على صفحة تحمل اسمه وصورته.

وأوضح المجلس، في بيان، أن ميدو نفى علاقته بالصفحة وأنه اتخذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحة المذكورة بإبلاغ إدارة “فيسبوك”، والتقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت وأن حساباته الموثقة فقط على موقعي تويتر وانستغرام ولا يملك أي حسابات أو صفحات على موقع “فيسبوك” وأكد أن الصفحة لشخص يقيم في دولة خارجية.

كما أكد أنه يقدر ويحترم جماهير النادي الأهلي وجماهير الرياضة المصرية بصفة عامة.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه جار استكمال التحقيقات والتأكد من نسبة الصفحة المذكورة إلى اللاعب السابق.

وأهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكل الشخصيات العامة والمواطنين بسرعة إبلاغ الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي حسابات أو صفحات مزيفة منسوبة إليهم على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يقع أي منهم تحت طائلة القانون.

المصدر: الأهرام

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