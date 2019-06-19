المجلس العسكري في السودان يدعو المحتجين لمفاوضات “دون شروط”

دعا رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، “قوى الحرية والتغيير” إلى مفاوضات “غير مشروطة”، بعد تعليقها سابقا إثر فض الاعتصام يوم 3 يونيو.

ونقل التلفزيون السوداني الرسمي عن البرهان قوله: “دعوتنا إلى إخوتنا في كل القوى السياسية والحرية والتغيير، تعالوا إلى المفاوضات دون أن نضع شروطا سابقة”.

وقال الفريق إن قوى “الحرية والتغيير” هي التي بادرت بالحراك، و”نحن لا ننكر دورها في الثورة وقيادتهم للجماهير، لا ننكر ذلك عليهم”، مشددا على أن “ظروف البلاد لا تسمح أن تمضي دون حكومة حتى لا يظهر انقلاب جديد، تعالوا اليوم قبل الغد”.

واستمر آلاف السودانيين في الاعتصام منذ أبريل الماضي أمام القيادة العامة للمطالبة بالإطاحة بالبشير، ومن بعد ذلك بنقل السلطة الي المدنيين.

وفي نفس السياق، قاد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد وساطة بداية يونيو، بين المجلس العسكري وقوى المعارضة في السودان، مؤكدا أن مناقشاته مع الجميع اتسمت بروح عالية من المسؤولية، وأن هناك هدفا مقدسا لا يمكن المساومة عليه، وهو وحدة واستقرار وسيادة السودان.

من جهته، قال مبعوث رئيس جنوب السودان إلى الخرطوم، بـتوت قلواك، إن العلاقة الوطيدة مع السودان، تجعل جوبا “أحق بالوساطة” لتقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري والقوى السياسية في السودان.

المصدر: أ ف ب