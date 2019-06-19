6 حيل بسيطة مدتها 60 ثانية تخفف من آلام الظهر

يعاني الكثيرون من آلام الظهر في مرحلة ما من حياتهم، وغالبا ما يتجه المرضى إلى التدخلات الطبية للمساعدة في تخفيف هذه الآلام.

فيما يمكن تخفيفها أو تجنب حدوث مثل هذه المشكلات الصحية في المستقبل بالاعتماد على حلول سريعة وبسيطة، كالتالي:

1-تخفيف وزن حقيبة اليد:

يحتمل أن تحتوي حقيبة اليد على وزن زائد ما يجعل ظهرك يدفع الثمن، حيث وجدت دراسة حديثة أن حقائب اليد تحتوي على 17 قطعة في المتوسط على أساس يومي، وهذا يعني أن وزنها يزيد عن 3 كلغ، وبالتالي فإنها تزيد عن الوزن الموصى به عادة بأكثر من 1 كلغ.

لذلك، إذا كان وزن حقيبة اليد يزيد عن كيلوغرامين، فاعلم أنه قد حان الوقت للتخلص التدريجي من المحتويات غير الضرورية.

بالإضافة إلى ذلك، ينصح المعالجون بتقويم العمود الفقري أثناء وجودك بالخارج، من خلال تبديل حقيبة اليد من الكتف الذي يحملها إلى الآخر كل بضع دقائق.

2-ممارسة التمارين الرياضية:

عادة ما تكون عضلات الظهر عرضة أكثر للإصابة في الصباح نظرا لأنها تتصلب خلال الليل، لذا ابدأ كل يوم بتمارين رياضية بسيطة تساعد على مد العضلات وتسخينها، مثل الاستلقاء على الظهر ورفع إحدى الركبتين باتجاه الصدر، ثم التبديل مع الركبة الأخرى، بعد ذلك، أمسك ساقيك واجلب الركبتين نحو صدرك، وعانقهما هناك لمدة 10 ثوان.

3-الوقوف في زاوية الغرفة:

يؤدي النظر إلى الشاشات لساعات عدة طوال اليوم أو الهواتف إلى الكثير من الضغط في الجزء العلوي الخلفي ومنتصف الظهر، وهذا ما قد يؤدي إلى عمود فقري غير متوازن، ولهذا من الضروري الوقوف في إحدى زوايا الغرفة، ثم ضع ذراعيك على الجدران المتقابلة، مع المرفقين عند ارتفاع الكتف تقريبا، وذلك ليتمدد الصدر والكتفين، ويمكن القيام بهذه الحركة لمدة 6 ثوان وتكرارها حتى 10 مرات.

4-عدم الجلوس طويلا:

يقول تيم ألارديس، أخصائي العلاج الطبيعي، إن الجلوس يفرض ضغطا كبيرا على العمود الفقري مقارنة بالوقوف، وبما أن البعض منا يقضي 10 ساعات في المتوسط في اليوم جالسين في العمل أو السيارة أو المنزل، فهذا يعد خبرا سيئا للظهر، حيث أن العمود الفقري يجب أن يتحرك خلال تلك الفترات، لذا يجب أن تقف وتتحرك كل 20 إلى 30 دقيقة إذا استطعت.

5-ارتشاف الماء 60 ثانية:

تخرج الجاذبية المياه من الأقراص الشوكية التي تعمل على امتصاص الصدمات في العمود الفقري، ما يؤدي إلى آلام الظهر، لذلك يجب تجديد تلك المياه بانتظام عن طريق الحصول على رشفات من الماء لمدة دقيقة كل ساعة.

ويمكن الحصول على 200 مل كل ساعة، ما يساعد على شرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميا.

6-الالتفات يمينا ويسارا:

تساعد فترات التمدد التي تستغرق 60 ثانية على تعزيز العمود الفقري عندما تكون جالسا سواء في المنزل أو في العمل.

ويمكن الالتفات إلى أحد الجانبين في وضعية الجلوس، حتى تتمكن من لمس الجزء الخلفي من مقعدك ثم تكرر ذلك على الجانب الآخر، فضلا عن القيام بهذا التمرين عدة مرات لكل جانب.

المصدر: ميرور