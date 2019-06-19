دراسة بريطانية: تعدد الزوجات يطيل عمر الرجل

ظهرت دراسة بريطانية جديدة على الساحة قد لا تنال إعجاب الكثير من السيدات، لكنها بالتأكيد ستجد استحساناً كبيراً بين الرجال، حيث أكدت أن تعدد الزوجات يطيل من عمر الرجل بنسبة تصل إلى 12% أكثر من أقرانه الذين تزوجوا لمرة واحدة فقط، كما يؤدي إلى سعادته وتحسّن أحواله المهنية والمادية.

وأكد الباحثون أن التعدد قد يكون سر الحياة السعيدة والعمر الطويل، وجاء تأكيدهم من خلال الاطلاع على إحصاءات أعدتها منظمة الصحة العالمية حول البلدان التي تسمح بتعدد الزوجات والنتائج الإيجابية لذلك.

من جانبه، قال الباحث لانس ووركمان الأخصائي في تطوير علم النفس في جامعة باث سبا البريطانية: “إذا كانت لديك أكثر من زوجة تعتني بك فهذا في حد ذاته يجعلك تعيش لفترة أطول، كما أننا نعرف أن الرجل المتزوج يعيش لفترة أطول من العازب”، وفقاً لـ”اليوم”.

وأُجريت الدراسة على 700 حالة من دول مختلفة ينتشر بها التعدد الزوجي، وأفادت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة شيفيلد البريطانية أن الزواج بامرأة ثانية يمنح الرجل ثقة في النفس وراحة أكبر، الأمر الذي يمكّنه من تحقيق كل مشاريعه وأحلامه.

وذكر الباحثان البريطانيان فراين البرغ وبراون سميث في تصريحات حول الدراسة أن الرجل بطبعه يمل من العلاقة الزوجية بعد فترة ويصاب بالفتور، وبسبب ذلك ينشأ ما يعرف بـ”الخرس الزوجي”، لذا أكدا أن ارتباط الرجل بامرأة أخرى يزيد من اشتياقه لزوجته الأولى ويحسن من علاقتهما الزوجية ويجدد الحياة الأسرية والزوجية.