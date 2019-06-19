تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الشركة السعودية للصناعات العسكرية توقع مع مجموعة “أس تي إنجينيرينغ” كل الوطن “الغذاء والدواء” تنفي إشاعة تروّج لاحتواء الكاتشب على الكوكايين والكحول كل الوطن دراسة بريطانية: تعدد الزوجات يطيل عمر الرجل كل الوطن الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم البشير أو محاكمته كل الوطن 6 حيل بسيطة مدتها 60 ثانية تخفف من آلام الظهر كل الوطن المجلس العسكري في السودان يدعو المحتجين لمفاوضات “دون شروط” كل الوطن الإعلان عن نتائج التحقيق مع النجم المصري “ميدو” بعد أزمة الشتائم الفاضحة كل الوطن بعد انقطاع 30 عاما.. السعودية والعراق يتفقان على إصدار تأشيرات الحج من بغداد كل الوطن استقبل مدير ادارة المجاهدين.. سعود بن نايف: تضحيات رجال “الدفاع المدني” مشهودة كل الوطن الامير فيصل بن بندر يستقبل الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر
» » الشركة السعودية للصناعات العسكرية توقع مع مجموعة “أس تي إنجينيرينغ”

الشركة السعودية للصناعات العسكرية توقع مع مجموعة “أس تي إنجينيرينغ”

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 11:42 مساءً
الشركة السعودية للصناعات العسكرية توقع مع مجموعة “أس تي إنجينيرينغ”

كل الوطن – واس: وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI” اليوم مذكرة تفاهم مع مجموعة التقنية والدفاع والهندسة العالمية المتخصصة في مجالات الطيران والإلكترونيات والأنظمة البرية والبحرية “أس تي إنجينيرينغ” لتحديد واستكشاف الفرص التجارية في المملكة العربية السعودية للتعاون في قطاعات الأنظمة البرية والطيران والبحرية والإلكترونيات والأسلحة والذخيرة والأنظمة المستقبلية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور أندرياس شوير “ان إبرام مذكرة التفاهم هذه مع “أس تي إنجينيرينغ” يأتي ضمن إطار التزامنا الراسخ بتكوين الشراكات الصناعية وتعزيزها لرفع زخم عملية تحول المملكة العربية السعودية نحو توطين نصف إنفاقها العسكري، وزيادة المنتج المحلي في القطاع، ورفع حجم الصادرات، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة على النحو المستهدف في رؤية المملكة 2030، ونحن حريصون على الاستفادة من خبرات وقدرات مجموعة “أس تي إنجينيرينغ” التي ستسهم في تحقيق هدفنا الشامل المتمثل في إرساء دعائم قطاع صناعات عسكرية مستدامة في المملكة”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “أس تي إنجينيرينغ” فينسنت تشونغ : “يسرنا توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، التي تعزز جهود الشركتين لاستكشاف سبل العمل المشترك للمساعدة في تحديث وتدعيم القدرات الدفاعية للمملكة العربية السعودية، حيث تعد سوقاً رئيسية ضمن إستراتيجية النمو الدولي لدينا، وبالنظر إلى خبرتنا في مجال التكنولوجيا والمنتجات الدفاعية والقدرات الأساسية في مجالات الطيران والبحرية والإلكترونيات فإننا على ثقة من أننا سنكون قادرين على تحديد المجالات التي يمكن أن توفر “أس تي إنجينيرينغ” فيها دعماً قوياً وذا قيمة إضافية للمملكة”.

وتنص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش معرض باريس الجوي على توفير منصة مدرعات “تيريكس 2” (8×8) لصالح القوات البرية الملكية السعودية، وتطوير الجيل الجديد من مركبة المشاة القتالية (Infantry Fighting Vehicle)، وبحث آفاق التعاون لتطوير قدرات الصيانة والإصلاح للعملاء التجاريين والعسكريين، فضلاً عن بناء السفن والقطع البحرية، ودراسة نطاق المشاركة في ترقية وتطوير طائرات C130 جديدة، والمساعدة في تحديث صناعة الإلكترونيات السعودية.

رابط مختصر
2019-06-19 2019-06-19
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن