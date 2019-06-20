تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن التحالف يؤكد استهداف الحوثيين لمحطة تحلية بمدينة الشقيق جنوب المملكة كل الوطن جونسون: جدي الأكبر مسلم وأعتذر عن تعليقاتي ضد المنتقبات كل الوطن أمريكية توفيت في الكويت بعد 9 أيام من إسلامها كل الوطن شاهد.. الطفل “الفولاذي” يحطم رقما خياليا قياسيا في تمرين الضغط كل الوطن تعيين أول قاضية كويتية كل الوطن جدة.. نجاح مساع للعفو عن “قاتل” مقابل بناء مسجد كل الوطن “فتح” تتحدث عن تطورات “إيجابية” في ملف المصالحة مع “حماس” كل الوطن الجبير: مقتل خاشقجي جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن التهاون مع مرتكبيها كل الوطن الشركة السعودية للصناعات العسكرية توقع مع مجموعة “أس تي إنجينيرينغ” كل الوطن “الغذاء والدواء” تنفي إشاعة تروّج لاحتواء الكاتشب على الكوكايين والكحول
» » شاهد.. الطفل “الفولاذي” يحطم رقما خياليا قياسيا في تمرين الضغط

شاهد.. الطفل “الفولاذي” يحطم رقما خياليا قياسيا في تمرين الضغط

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 20 يونيو 2019 - 11:54 صباحًا
شاهد.. الطفل “الفولاذي” يحطم رقما خياليا قياسيا في تمرين الضغط

حطم الطفل إبراهيم ليانوف من إنغوشيا الروسية والبالغ 6 سنوات رقمين عالميين بأداء تمرين الضغط.

وتم تسجيل رقميين قياسيين باسم الطفل ليانوف في كتاب الأرقام القياسية الروسية، حيث قام بأداء تمرين الضغط 3720 مرة دون استراحة خلال ساعتين فقط.

وإضافة إلى السجل المذكور لأعلى عدد من تمارين الضغط دفعة واحدة دون استراحة لفئة الأطفال، حطم ليانوف الرقم القياسي لأكبر عدد من التكرار 4،445 دفعة واحدة لأكثر من ساعتين.

وقامت لجنة تحرير كتاب الأرقام القياسية الروسية بتسليم الطفل شهادة تؤكد تحطيمه الأرقام القياسية بشكل رسمي في فئة “اللياقة” الروسية.

وهنأ رئيس جمهورية إنغوشيا يونس بك يفكوروف الطفل ليانوف على إنجازه الرياضي، مقدما له دراجة وهاتفا محمولا، فيما قدم رئيس النادي الذي يتدرب فيه الطفل شقة من غرفتين تكريما لإنجازه.

ويعود الرقم السابق للطفل رحيم كورييف البالغ 5 سنوات من جمهورية الشيشان الروسية، العام الماضي، بتنفيذه تمرين الضغط 3202 مرة دون استراحة خلال ساعتين ونصف الساعة.

المصدر: etokavkaz.ru

رابط مختصر
2019-06-20 2019-06-20
منوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن