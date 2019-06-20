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التحالف يؤكد استهداف الحوثيين لمحطة تحلية بمدينة الشقيق جنوب المملكة

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 20 يونيو 2019 - 12:06 مساءً
التحالف يؤكد استهداف الحوثيين لمحطة تحلية بمدينة الشقيق جنوب المملكة

أعلنت قيادة التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة، استهداف الحوثيين اليوم محطة تحلية المياه المالحة بمدينة الشقيق جنوب المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي: “سقط مقذوف معاد حوثي بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق، ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية”.

وأضاف: “الجهات العسكرية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ كروز”.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف “ستتخذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية لردع هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية”.

المصدر: واس

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2019-06-20
عربي ودوليهنا اليمن
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