“تويتر” يلغي ميزة مهمة من تطبيقه

أعلن القائمون على تطبيق “تويتر” أنهم عازمون على إزالة إحدى الميزات التي يستعملها مستخدمو التطبيق في التغريدات.

وأعلن موقع “تويتر” عبر حساب الدعم الخاص أنه سيلغي ميزة الإشارة إلى الموقع الجغرافي أثناء كتابة التغريدة كون الكثيرين من المستخدمين لا يستعملونها، ما سيجعل استخدام التطبيق أكثر بساطة.

وأشار إلى أنه سيبقى بإمكان المستخدمين الإشارة إلى موقعهم الجغرافي أثناء نشر التغريدات التي تحوي صورا يمكن التقاطها بواسطة نظام الكاميرا المحدث الموجود في التطبيق.

Most people don’t tag their precise location in Tweets, so we’re removing this ability to simplify your Tweeting experience. You’ll still be able to tag your precise location in Tweets through our updated camera. It’s helpful when sharing on-the-ground moments. — Twitter Support (@TwitterSupport) 18 июня 2019 г.

ويمكن للمستخدم تعطيل ميزة “مشاركة الموقع” أثناء كتابة التغريدة بالتوجه إلى قائمة Settings and privacy و من ثم خيار privacy and safty، وبعده Precise location وهناك يضغط على زر تفعيل مشاركة الموقع أو تعطيله.

وتأتي تلك التحديثات في إطار حملة بدأها القائمون على “تويتر” منذ مدة لاستعادة شعبية التطبيق بين المستخدمين، بعد ما لاحظوا أن العديد منهم بدأوا يهجرونه ويتوجهون لاستخدام منصات أخرى للتواصل الاجتماعي.

المصدر: تويتر