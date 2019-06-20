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» » طفلٌ ينظّف سيارة للأمم المتّحدة.. “النفاق يحكم العالم”! (صورة)

طفلٌ ينظّف سيارة للأمم المتّحدة.. “النفاق يحكم العالم”! (صورة)

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 20 يونيو 2019 - 5:07 مساءً
طفلٌ ينظّف سيارة للأمم المتّحدة.. “النفاق يحكم العالم”! (صورة)

تداول ناشطو مواقع التّواصل الاجتماعي صورة تُظهر طفلاً وهو يقوم بتنظيف سيّارة تابعة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التّابعة للأمم المتّحدة (UNHCR).

وعبّر النّاشطون عن غضبهم من أن تكون المنظّمة الأممية التي ترفع شعار “حماية الطفولة” تساهم في عمالة الأطفال، ووصفوا المشهد بأنّ “النّفاق هو من يحكم العالم”.

ولم يُعرف تاريخ ومكان التقاط الصورة.

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2019-06-20 2019-06-20
عربي ودولي
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