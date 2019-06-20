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سيجارة إلكترونية تنفجر في فم مراهق وتسبب له إصابات مرعبة! (صور)

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 20 يونيو 2019 - 5:43 مساءً
سيجارة إلكترونية تنفجر في فم مراهق وتسبب له إصابات مرعبة! (صور)

انفجرت سيجارة إلكترونية في فم مراهق، يبلغ من العمر 17 عاما، وتسببت له بأضرار جسيمة في فمه وأسنانه.

وذكر موقع NBC News الإخباري، أن الحادث وقع في ولاية نيفادا الأمريكية عندما اشترت الوالدة كايلاني بيرتون لابنها المراهق، أوستن آدمز، سيجارة إلكترونية لتساعده في الإقلاع عن التدخين والتخلص من إدمانه على التبغ.

وانفجرت السيجارة الإلكترونية في فم أوستن لدى استخدامه لها أول مرة. وتتذكر الوالدة الحادث الأليم بقولها: “دخل علي أوستن وهو يغطي فمه بيديه، لقد كان يعاني من الصدمة ولم يكن قادرا على الكلام”.

وأسعفت بيرتون ابنها، على الفور، إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج اللازم. وعانى أوستن من حروق في فمه وإصابات في فكه وفقدانه عدة أسنان. وتخلى الشاب المصاب عن التدخين نهائيا وكانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي يجرب فيها السيجارة الإلكترونية.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأسبوع الماضي، بعد تحقيقها في الحادث، عن انتهائها من تطوير قواعد سلامة جديدة لمصنعي السجائر الإلكترونية.

كما طلبت الإدارة من المصنعين معلومات عن بطاريات السجائر الإلكترونية، لأنها وفقا لتقارير المستهلكين ترتفع حرارتها وتؤدي إلى حوادث مماثلة.

المصدر: لينتا. رو<

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