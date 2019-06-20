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دار الإفتاء المصرية تصدر بيانا بشأن منتخب مصر

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 20 يونيو 2019 - 7:42 مساءً
دار الإفتاء المصرية تصدر بيانا بشأن منتخب مصر

نشرت دار الإفتاء المصرية بيانا، تدعو فيه الله أن يوفق منتخب مصر قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستبدأ غدا الجمعة بمباراة بين منتخبي مصر وزيمبابوي.

وقالت الدار في بيان لها: “ندعو الله تعالى أن يوفق لاعبي المنتخب المصري إلى تحقيق ما يسعد قلوب المصريين جميعا، فإن مثل هذه الإنجازات تبث العزم والطاقة الإيجابية في أرواح المصريين جميعا”.

وتابعت: “كما يسعدنا أن ندعو جميع المصريين إلى الالتفاف حول منتخبهم الوطني بطريقة أخلاقية حضارية تليق بسمعة مصر وحضارة شعبها العظيم، ومهما كانت النتائج فعلينا أن نتعامل مع كل الضيوف والوفود المشاركة بما تمليه علينا قيمنا وأخلاقنا وحضارتنا”.

وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قد تلقى اتصالا هاتفيا من اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، ووصفه الطيب بالابن الخلوق، والقدوة المتميزة للشباب، وقدم له عدة وصايا منها: “أنصحك بالتمسك بالتواضع دائما فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وأن تداوم على إسداء الخير وحب الفقراء، ومساعدة الضعفاء”.

المصدر: روسيا اليوم

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