الكشف عن المشتبه به في قضية وفاة “سالا”

ذكرت صحيفة تايمز أن الرجل الذي ألقت الشرطة البريطانية القبض عليه بتهمة القتل غير العمد وأفرجت عنه لاحقا على خلفية وفاة المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا هو الطيار ديفيد هندرسون.

وقضى المهاجم الأرجنتيني (28 عاما) إثر تحطم طائرة كان على متنها هو والطيار ديفيد إيبوتسون في 21 يناير في بحر المانش، وهي في طريقها من مدينة نانت الفرنسية حيث كان يدافع عن ألوان فريقها، إلى العاصمة الويلزية التي انتقل إلى فريقها كارديف سيتي.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن المشتبه به الذي ألقت الشرطة القبض عليه الأربعاء هو هندرسون، وهو طيار خاص يبلغ 64 عاما من العمر، يعمل بانتظام مع ويلي ماكاي، وكيل أعمال كروي كلف نجله مارك بإبرام الصفقة بتوكيل من نادي نانت.

وكان ماكاي الذي ساعد اللاعب الأرجنتيني في تنظيم رحلته، اتهم في فبراير الماضي نادي كارديف بالتخلي عن سالا. فيما أشار النادي الويلزي إلى أنه اقترح على لاعبه رحلة تجارية لكنه رفض عرضه.

وقال ماكاي إنه تعاون مع طيار صاحب خبرة، وهو ديفيد هندرسون، من أجل تنظيم الرحلة. ولكن يوم الحادث المشؤوم كان الطيار ديفيد إيبوتسون (59 عاما) هو من يقود الطائرة.

وكان مكتب التحقيقات البريطاني في الحوادث الجوية توصل في فبراير إلى أن الطائرة الصغيرة التي كانت تقل سالا لا يسمح لها بالقيام برحلات تجارية.

وبحسب معلومات هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” لم يكن يحق للطيار إيبوتسون التحليق ليلا بسبب عدم قدرته على تمييز الألوان ولم تكن رخصته تتضمن “تصنيف التحليق الليلي”.

وانتشل جثة سالا من حطام الطائرة في فبراير الماضي، ولكن جثة الطيار إيبوتسون لم يعثر عليها.

المصدر: أ ف ب