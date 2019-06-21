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الدفاع الجوي يعترض ويسقط طائرتين بدون طيار أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه جازان

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 21 يونيو 2019 - 2:11 صباحًا
الدفاع الجوي يعترض ويسقط طائرتين بدون طيار أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه جازان

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت – ولله الحمد- عند الساعة ( 20:40 ) والطائرة الثانية عند (21:06) من مساء اليوم الخميس من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار “مسيّرتين” أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات – ولله الحمد- ، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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2019-06-21 2019-06-21
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