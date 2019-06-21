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“التحالف”: مليشيا الحوثي تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 21 يونيو 2019 - 1:09 مساءً
“التحالف”: مليشيا الحوثي تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية
عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية

كل الوطن – واس: إلحاقًا لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف في مساء يوم الخميس الموافق (20 يونيو 2019م) عن اعتراض وإسقاط قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي لطائرتين بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة جازان فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مستمرة في محاولاتها البائسة وممارساتها غير الأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، التي ترقى إلى جرائم حرب وبحسب نصوص القانون الدولي الإنساني.

وأوضح العقيد المالكي أن هذه المحاولات العبثية والهمجية تكشف بوضوح الوجه الحقيقي لتلك المليشيا الإرهابية التي تستخف بأرواح المدنيين، دون أي احترام للقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية والقيم الإنسانية، مؤكدًا التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بأحكام القانون الدولي الإنساني بكافة عملياتها العسكرية وتطبيق أعلى معايير الاستهداف وأفضل الممارسات الدولية بقواعد الاشتباك لحماية المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات الصارمة لحماية المدنيين من هذه الأعمال الإرهابية وسينال المحاسبة كل من خطط ودبر وساهم في إطلاق هذه الأعمال والهجمات الإرهابية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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2019-06-21
عربي ودوليهنا اليمن
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