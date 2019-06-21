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وصفة محمد صلاح السحرية لمعالجة الضغوط (فيديو)

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 21 يونيو 2019 - 1:14 مساءً
وصفة محمد صلاح السحرية لمعالجة الضغوط (فيديو)

أفصح النجم المصري محمد صلاح عن طريقته للتغلب على الضغوط قبل خوض المباريات، وتحديدا قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية المزمعة اليوم بمواجهة “الفراعنة” ومنتخب زيمبابوي.

وفي تصريحات لشبكة قنوات “بي إن سبورتس” قال صلاح: “ألجأ للتأمل أو الجلوس وحيدا… إذا شعرت بأنني مضغوط أحاول تصفية ذهني من أي ضغوط حولي”. وأضاف: “تكون في مرحلة كبيرة وأنا الآن في مكانة كبيرة، الضغط في كل مكان وأي وقت”. وتابع: “لا أحب أن يؤثر ذلك علي… أحب النزول لأرض الملعب وأنا هادئ وذهني صاف”.

واختتم: “في النهاية إذا لم تلعب بمصر ستكون بحاجة للفوز بالبطولة، ذلك اللقب لم أحققه مع المنتخب، أسعى للتويج ببطولة إفريقيا مع المنتخب الوطني، وصلت للنهائي الماضي وخسرت لكن هذا الموسم أنا متحمس”.

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2019-06-21
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