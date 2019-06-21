الجوازات: لا سفر بـ”الهوية” القديمة بعد طلب التجديد

قالت صحيفة “عكاظ” أن المتزوج وعمره أقل من (21) يستثنى من موافقة ولي الأمر في إجراءات استخراج تصريح السفر من خلال خدمة «أبشر»، والتي تشترط موافقة ولي الأمر للسفر.

من جانبها، أكدت المديرية العامة للجوازات عدم مقدرة المواطن أو المواطنة السفر باستخدام بطاقة الهوية الوطنية القديمة في حال إتمام إجراءات تجديدها دون استلامها، وشددت على ضرورة استخراج الهوية الوطنية الجديدة في حال تجديدها كون القديمة تعتبر لاغية ويشترط استلام الهوية الوطنية المجددة للسفر بها.

وشددت على أهمية أن لا تقل صلاحية الجواز عن 3 أشهر للسفر ضمن الدول العربية، و6 أشهر لبقية الدول، فيما لا تعيق المخالفات المرورية إجراءات سفر المواطنين خارج المملكة.

من ناحية أخرى، كشفت الجوازات عن إجراءات إصدار وتجديد جوازات السفر وتصاريح السفر لذوي الظروف الخاصة والتي تتطلب مراجعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (مكاتب الرعاية الاجتماعية) عند رغبة الكافل إصدار أو تجديد الجوازات أو تصاريح السفر لهذه الفئة.

وكانت الجوازات أكدت إمكانية تسجيل الوافد «خرج ولم يعد» آلياً، دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء تأشيرة خروجه وعودته.

وأكدت الجوازات أن التعليمات تنص على من خرج ولم يعد بمنع الدخول لمدة 3 سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة، فيما يمكن إصدار تأشيرة خروج وعودة إلى قبل نهاية صلاحية هوية مقيم. وشددت الجوازات على أن التعليمات تشترط سريان صلاحية هوية مقيم وصلاحية تأشيرة الخروج النهائي، هي 60 يوما من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم. وعن تمديد تأشيرات الزيارة، أوضحت الجوازات أن التعليمات تلزم أن لا يتجاوز مجموع التمديد للتأشيرات 180 يوما ويمكن التمديد بشكل استثنائي للإخوة اليمنيين والسوريين لأكثر من ذلك.