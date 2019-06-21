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خنزير بري يهاجم الركاب في محطة مترو ويصيب امرأة!

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 21 يونيو 2019 - 5:39 مساءً
خنزير بري يهاجم الركاب في محطة مترو ويصيب امرأة!

اقتحم خنزير بري محطة مترو أنفاق في هونغ كونغ وأصاب امرأة بجراح مختلفة، نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت صحيفة South China Morning Post، أن الحادث وقع يوم الأربعاء 19 يونيو الجاري، عندما دخل خنزير بري إلى محطة مترو الأنفاق حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

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وهاجم الخنزير، الذي اندفع إلى صالة الانتظار في المحطة بسرعة هائلة، امرأة تبلغ من العمر 49 عاما. وتمكن عناصر الشرطة وموظفو المحطة من تخليص المرأة من براثن الخنزير، وإسعافها إلى المستشفى.

وحاصرت الشرطة الحيوان الشرس وطوقته بسور من الحواجز المتحركة لمنعه من مهاجمة ركاب المترو.

وتمكن ممثلو وزارة الزراعة ومحميات هونغ كونغ، الذين وصلوا بعد الحادث، من القبض على الخنزير البري، بعد حقنه بإبرة مهدئة، ونقلوه بعدها بقفص إلى إحدى المحميات.

يذكر أن الحيوان البري أصاب نفسه بجراح عديدة في أطرافه أثناء محاولاته الهرب من السور، الذي حاصره فيه عناصر الشرطة.

المصدر: لينتا. رو

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2019-06-21 2019-06-21
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