تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن أخطبوط يحاول “أسر” غواص بأذرعه الضخمة! (فيديو) كل الوطن وصول أكثر من 7.4 مليون معتمر إلى المملكة كل الوطن مطار حائل يحتفي بأول رحلة لمساعدة طيار سعودية كل الوطن الجامعات السعودية تتفوق على الجامعات الإسرائيلية كل الوطن إمام الحرم: من رُزق البصيرة الإيمانية عاش سعيداً واثقاً بالله كل الوطن خنزير بري يهاجم الركاب في محطة مترو ويصيب امرأة! كل الوطن مها الوابل: لولوة الخاطر.. تكسر الخاطر كل الوطن عبدالله الجعيثن: أخطر أنواع الفساد كل الوطن د. ملحة عبدالله: كيف نحب؟!.. كل الوطن لأول مرة.. تدوين كلمة “عنصري” في حكم ضد مواطن شتم مواطنة
» » أخطبوط يحاول “أسر” غواص بأذرعه الضخمة! (فيديو)

أخطبوط يحاول “أسر” غواص بأذرعه الضخمة! (فيديو)

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 21 يونيو 2019 - 9:17 مساءً
أخطبوط يحاول “أسر” غواص بأذرعه الضخمة! (فيديو)

هاجم أخطبوط ضخم غواصا، يمارس هوايته بسبر أعماق البحار، ولف أذرعه الطويلة على قسم كبير من جسده. وذكرت صحيفة ديلي ميرور، أن الحادث وقع في بحر اليابان غربي المحيط الهادئ وصور أحد الغطاسين زميله الذي هاجمه الأخطبوط.

وتظهر مشاهد الفيديو التفاف أذرع الأخطبوط حول الغواص، الذي يحاول التخلص من الحيوان بشتى الطرق لكن الأخطبوط يستمر بالتشبث بساقه. وبعد فترة وجيزة يستطيع الغواص التخلص من الأخطبوط، الذي اختبأ بعدها بين حجارة القاع. يذكر أن الأخطبوط يعيش في جميع البحار والمحيطات المدارية وشبه المدارية، بما في ذلك ساحل المحيط الهادئ الأمريكي، وقبالة سواحل كولومبيا البريطانية وألاسكا وروسيا واليابان وشبه الجزيرة الكورية.

رابط مختصر
2019-06-21 2019-06-21
منوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن